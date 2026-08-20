台湾网民近期在社媒平台上激烈论战“台湾改成日本时区”议题，中国大陆官媒《环球时报》发文批评“青鸟”（民进党支持者）在打“去中国化”算盘，“妄图用偷鸡摸狗的小伎俩给自己的分裂行径壮胆”。

综合《自由时报》和《联合报》报道，近期陆续有台湾网民发文提出，如果台湾不再跟中国大陆、新加坡及马来西亚一样使用GMT+8（格林威治标准时间+8），而是改成跟日本、韩国一样的GMT+9，等于让台湾人全年“下班后都有阳光”，比较不会对落日余晖产生浓厚的厌世感。

支持改为日本时区的台湾网民也认为，台湾与日本往来密切，若采用相同时区，双方在商务、旅游及日常交流上都会更加方便，搭乘飞机往返日本时也不必处理时差问题。此外，台湾与韩国的交流也可能因此更加便利，因此认为改变时区值得讨论。

不过反对的声音则强调，改时区会让航空、金融、服务器系统等行业也必须全面调整，隐性成本不小。

对此，《环球时报》时评账号“补壹刀”星期四（8月20日）发布题为《魔怔“青鸟”，要给台湾“换个时区”？ 》的文章，指“青鸟”在打“去中国化”的算盘。

文章说：“由于国际法对时区没有强制性规定，属于各国各地区的主权事务。在青鸟看来，只要把时区改成与日韩相同，就能象征性脱离中国的从属，让到台湾的大陆游客或外国旅客体会到台湾与中国大陆的互不从属。说白了，就是妄图用这种偷鸡摸狗的小伎俩，钻国际法的空子，给自己的分裂行径壮胆。”

文章还说：“台湾岛的地理位置改不了，两岸一家的历史更抹不掉。无论时区还是课本，再怎么在这些问题上零敲碎打、旁敲侧击，玩“精神胜利法”的小丑把戏，也拗不过国际社会的普遍共识和一中大势。”

据《联合报》报道，台湾过去曾在1945年至1980年期间，在部分年份实施“日光节约时间”，将时钟调快1小时，让民众能在天黑前充分利用自然光，以达到节约能源的目的。随着台湾在1970年代逐步转型为工商业社会，日光节约时间的效益逐渐降低，政府最终于1980年正式取消日光节约时间。