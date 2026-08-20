中共政治局委员、中国外交部长王毅在与韩国总统李在明会晤时说，中韩应尽早完成自贸协定次阶段谈判，以实际行动促进地区经济一体化。

据中国外交部官网消息，李在明星期四（8月20日）在首尔青瓦台会见到访的王毅。

中方新闻稿引述李在明说，当前国际形势下，韩中两国在经贸、安全等领域都相互需要，韩中加强战略合作，符合两国根本利益，对维护地区和平稳定也很重要。“我期待今年11月赴深圳参加亚太经合组织领导人非正式会议，以此为重要契机，同中方一道推动韩中战略合作伙伴关系向更高水平发展。”

王毅说，中韩元首在两个多月内实现互访，为两国关系改善发展提供了重要政治保障，也为未来前景作出战略指引。今年以来中韩关系全面恢复并取得积极进展的事实证明，理性务实积极的对华政策完全符合韩国的利益和时代发展的潮流。

他指出，中国一贯主张国际地区冲突通过对话政治解决，更将成为世界上的最大市场，愿同各国尤其是邻国分享发展机遇。希望韩方坚定奉行对华友好政策，以明年中韩建交35周年为契机，推动中韩战略合作伙伴关系取得更大进展，为促进两国发展和地区和平繁荣作出贡献。

王毅强调，当前全球经济碎片化加剧，贸易保护主义抬头，中韩应发挥表率作用，尽快完成自由贸易协定第二阶段谈判，以实际行动促进地区经济一体化，推动普惠包容的经济全球化。

中国国家主席习近平去年11月以亚太经济合作组织（APEC）峰会为契机，时隔11年再度访韩，并与李在明举行会谈。两人就朝鲜半岛和平、韩中经贸合作及地区稳定展开长达95分钟的深入讨论，并签署包括货币互换在内的七项重要协议。

李在明今年1月访问开展就任总统的首次访华行，评价此行为全面恢复韩中关系奠定了坚实基础。

中共政治局委员、中央外办主任王毅（左）星期四（8月20日）在首尔与韩国国家安保室长魏圣洛举行战略对话。（新华社）

王毅星期三抵达韩国首尔，开展为期两天访问行程。他星期三下午同韩国外长赵显举行会谈，星期四与韩国总统李在明会晤，并与韩国国家安保室长魏圣洛进行了战略对话。

王毅表示，中方赞赏李在明政府推动中韩关系重回战略合作伙伴关系轨道，双方应加强沟通，增进互信，减少不必要猜忌，在政治、经贸、安全等各领域开展战略合作，不仅造福两国人民，也为地区和平安全作出贡献。

他说，中方希望韩方实现真正战略自主，不搞阵营对抗，不搞选边站队，并行不悖发展同中国、美国等大国关系。

双方就地区安全问题深入交换意见。王毅阐述中方在地区及朝鲜半岛问题上的原则立场时，指出应警惕日本右翼势力开历史倒车的言行，绝不允许日本军国主义死灰复燃。

王毅认为，解决朝鲜半岛紧张局势的根本途径在于消除问题产生的根源，推动美国放弃对朝敌视政策。希望各方多做有利于重启对话、恢复互信的事情，乐见朝鲜半岛走向韩朝两国和平共处，最终实现朝鲜半岛停和机制转换和长治久安。