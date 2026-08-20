中国国家级学术媒体《中国社会科学报》头版刊发题为《旗帜鲜明反对伪史论》的评论称，伪史论严重危害国家意识形态安全，更有甚者从根本上否定中共领导，必须坚决整治歪风。该报也披露历史类内容的审核门槛正在收紧。

针对“唐朝不存在”等话题近期在中国网络上发酵，《中国社会科学报》星期四（8月20日）在头版刊发长文报道《“唐朝不存在”？看伪史博主如何“炮制”历史虚无主义》，以及评论员文章《旗帜鲜明反对伪史论》。

报道称，汉亡之后直接接续宋朝，隋唐、五代十国是后世人为虚构；李白、杜甫、白居易等诗人的作品全部是宋代文人托名创作；大明宫遗址、唐三彩、敦煌文书等均为后人伪造……这个由自媒体博主炮制的“唐朝不存在”话题，自今年5月以来在网络上持续发酵，引发热议。

报道指出，这套违背历史常识的伪史论，摒弃了早年历史虚无主义直白粗暴的话术，披上了天文历法、古籍考证、海外前沿假说的外衣，以民间独立考据、打破教科书禁锢为包装，俘获大量缺乏史学训练的普通网民，形成一条完整的涵盖观点生产、二次搬运、圈层固化的传播链条。

报道还提到，过去一些伪史论热衷证明古希腊、古罗马和古埃及都是近代伪造的，亚里士多德不存在，金字塔是现代建筑，欧洲工业革命抄自《永乐大典》等。其套路高度一致：挑选孤立疑点，无视完整证据；把材料缺失解释成历史不存在；把反驳解释成学术界集体隐瞒。

《中国社会科学报》从相关部门获悉，当前中国各大平台已启动专项清理：集中下架否定唐史、解构正史、歪曲古文明的极端内容，对长期传播伪史谬论的账号，实行标记、限流、梯度封禁。有关历史类内容的审核门槛正在收紧。

同样刊于头版的评论文章《旗帜鲜明反对伪史论》则说：“面对荒谬流播，必须坚决整治歪风，反对伪史论，树立科学的历史观。”

评论指伪史论调的扩散衍生出多种具有迷惑性的错误历史叙事，诸如“皇汉论”“崖山之后无中华”“悼明史观”等。“1644史观”更是将“明朝灭亡、清军入关”视为“华夏文明中断”，视清朝为“外来殖民政权”，将近代中国的落后全盘归咎于清朝统治。“这一错误史观割裂了中华民族多元一体的历史脉络。如果一个民族的历史被肆意解构、文明被无端质疑、传承被刻意割裂，无疑会弱化民众的文化归属感与自信心。”

评论也指伪史论调背后潜藏着历史虚无主义的认知底色。“更有甚者，通过重评历史人物功绩、否定主要历史人物、戏谑历史人物、抹黑革命英雄，美化侵略、否定革命等，大搞历史虚无主义。其危害是从根本上否定马克思主义指导地位和中国走向社会主义的历史必然性，否定中国共产党的领导。”

评论还说：“伪史圈层逐步形成较为封闭的舆论场，圈内抱团造势、排斥理性声音、压制不同观点，进一步固化了错误历史观。伪史乱象歪曲历史事实，传播错误历史观，误导社会思潮，严重危害了国家意识形态安全。”

因此这篇评论提出，必须旗帜鲜明地反对伪史论，加大伪史内容的治理力度，切断错误史观的传播链条。“要勇于和谬论展开斗争，敢于亮剑、廓清迷雾、正本清源，铲除伪史论的生存土壤。”