中国恒大创办人许家印因非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款、违法运用资金、欺诈发行证券、违规披露重要信息、职务侵占及单位行贿八罪，一审被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

中国央视新闻星期四（8月20日）报道，深圳市中级人民法院也对恒大集团有限公司（下称恒大集团）、恒大地产集团有限公司（下称恒大地产），分别判处罚金人民币88.2亿元（16.7亿新元）和70亿元（13.3亿新元）。

另有包括许家印两个儿子许腾鹤、许智健在內的56人，获刑1年10个月至18年不等，并处罚金或没收财产。

官方公布的庭审画面显示，曾经纵横中国房地产市场的许家印满头白发，在法庭中站立聆听宣判。

法院查明，许家印是恒大集团实际控制人，全面负责运营，控制恒大地产、恒大财富等。2016年至2021年，恒大集团、恒大地产及许家印以持续、大规模财务造假虚增资产、隐瞒负债，分别犯下非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行证券和违规披露重要信息等罪行；恒大地产仅构成欺诈发行证券罪。

法院指出，恒大集团与许家印还通过行贿取得金融机构控制权，违法套取信贷和保险资金供集团使用。许家印也组织财务造假，以分红名义侵占公司财产。

法院形容本案“犯罪行为严重破坏社会主义市场经济秩序，侵犯公私财产权益，侵害国家工作人员职务行为的廉洁性，犯罪数额特别巨大，情节特别恶劣，造成特别重大经济损失，社会危害特别严重”，应当依法严惩。

法院也裁定许家印和56名被告违法所得继续追缴，不足部分责令退赔，即被告须以个人财产补足对被害人或国家造成的损失。根据法律及司法解释规定，退赔损失优先于罚金刑、没收财产刑的执行。

恒大长期以高杠杆扩张。中国2020年推出俗称“三道红线”的房企融资限制后，恒大资金链承压，2021年发生美元债违约，负债逾3000亿美元（3848亿新元）。但法院认定，违法行为早在2016年已开始，早于政策收紧。

许家印2023年9月因涉嫌违法犯罪被采取强制措施。中国证监会2024年查明，恒大地产2019年和2020年合计虚增收入约人民币5641亿元，并对许家印实施终身证券市场禁入。许家印今年4月受审时，当庭认罪悔罪。

然而，法院对恒大集团和恒大地产处以的合计158.2亿元人民币罚金，未必最终能足额收缴。

根据中国《刑法》第53条及最高人民法院关于适用《刑事诉讼法》的解释，罚金逾期未足额缴纳须强制执行，日后发现财产仍须追缴。被罚单位终止且无财产可供执行，法院应裁定终结执行；之后发现隐匿、转移的财产，仍须追缴。

中国全国企业破产重整案件信息网显示，恒大系的凯隆置业及多家附属公司在大陆已进入破产程序，但尚未见判决中的恒大集团、恒大地产本身获受理破产。

罚金原则上分别从两家被告单位自身财产执行，其他恒大系公司的破产财产，不能仅因关联关系直接用于缴付罚金。不过，属于被告单位的股权、债权，或经依法认定为其所有、被隐匿或转移而应追回的财产，仍可执行。

另外，香港高院2024年1月底颁令清盘的，是在开曼群岛注册、当时在香港上市的控股公司中国恒大集团，同样并非本案两家在大陆注册的被告单位。三者虽处于恒大系股权及控制链条内，但属于不同法律实体。

台湾中华经济研究院第一研究所所长刘孟俊接受《联合早报》访问时说，恒大牵涉范围太大，目前揭露的不法经营行为可能只是冰山一角，资产重组和清算也不可能一时完成。“其实就像一个巨人倒在地上，要再重新把它肢解、再重新组装，也要花很多时间。”

刘孟俊指出，“房住不炒”自2023年中央经济工作会议起未再写入公报，大陆官方近两年表述转向推动楼市止跌回稳、去库存及稳定房地产市场。

他研判，许家印的宣判可视为大陆房地产政策紧缩告一段落的信号，官方未必会重回大力刺激楼市的旧路，“但是至少这个所谓的‘棍子’，就不再继续压下去了”。