台湾政府提出将明年国防开支提高18.2%，整体国防支出首次突破万亿元（新台币，下同，398.65亿新元），为历来最高，占台湾生产总值（GDP）超过3%。

台湾行政院会星期四（8月20日）通过2027年度总预算案，将于8月底前送请立法院审议。其中，整体国防支出规模预计达1.1225万亿元，比本年度增加1730亿元。

根据行政院主计总处发布的有关总预算案编列情形说明，1.1225万亿元包含国防部主管支出6919亿元、已编或预计编列特别预算2182亿元、非营业特种基金607亿元、退除役官兵退休给付1038亿元，以及海巡署支出479亿元。

整体国防预算占GDP比率，若以2026年度的计算基础核算为3.93%；若以2027年度预计GDP为基准，则为3.01%。台湾总统赖清德去年公开承诺，国防预算将在2030年达到GDP的5%。

中华战略前瞻协会研究员揭仲撰文分析，尽管明年度整体国防支出规模首次破万亿元，但按照2027年度估算的GDP为基准，仅占3.01%。他担心，若GDP持续快速增长，而国防支出占比又以预算编制时最新预估GDP为计算基础，赖清德提出的2030年目标恐难实现。

他估算，即使未来三年GDP仅再增长30%，届时5%的国防支出也将高达2.42万亿元，是2027年度的2.16倍。揭仲建议官方重新厘清5%目标的计算方式，并以赖清德作出承诺当年、即2025年8月公布的28.6万亿元GDP作为计算基准，否则即使大幅增加国防支出，也可能无法达到5%目标，并引发国际误解。

美国总统特朗普长期要求盟友和伙伴增加国防支出，并曾主张台湾国防支出应提高至GDP的10%。

台湾行政院去年底提出为期八年、上限1.25万亿元的国防特别条例草案，立法院今年5月仅通过上限7800亿元的版本，保留对美军购项目，并排除商购及委制项目，原列23个项目仅通过其中10项。国防部主计局局长谢其贤星期四在行政院举行的记者会上说，其余13项涉及约4700亿元预算，其中三个项目将配合无人机特别条例编列，其余10项则纳入后续追加预算。

大陆委员会前副主任委员、淡江大学国际事务与战略研究所副教授黄介正接受《联合早报》采访时指出，明年度整体国防支出还纳入预计编列的特别预算，相关经费最终能否全数落实仍有变数。他认为特别预算不应常态化，因为特别预算虽可在执行期间拉高国防支出占GDP比率，但结束后占比可能再次回落；唯有逐年提高国防预算占中央政府总预算的比重，“才是真正防卫决心的展现”。

另据台湾国防部本周公布的消息，台美签署两项总值38亿元的后勤维护合约，用于维护台湾海军的美制舰载导弹和两款反潜直升机，确保相关装备能正常运作和执行战备任务。