台湾总统赖清德的“北戴河密令介入台湾年底选举”言论引发争议后，民进党政府匿名官员再质疑两家批评赖清德这番言论的媒体“是否收到指令为北京洗白”。台湾政府的大陆委员会副主委梁文杰回应称：“总统会看到很多不同来源的讯息，这个我没有办法评论。”

赖清德8月12日南下高雄辅选民进党高雄市长参选人赖瑞隆时说，“中共北戴河会议已对台下达四大密令”，将2026年地方选举胜败视为对台策略成功与否的指标。这番言论随后在台湾政坛掀起朝野攻防，在野阵营批评赖清德“靠抹红动员选票”，嘲讽他成了“北戴河听床师”。

民进党政府星期三（8月19日）以“熟悉两岸事务的官员”名义，通过亲绿的三立新闻不点名指，两家“被咸认有特定立场的媒体”（指亲蓝的《中国时报》和《联合报》），不约而同在星期二（8月18日）刊出标题为“北戴河听床师与国安假讯息供应链”、“虚构北戴河密令 绿营再卖芒果干（亡国感）”的社论。

报道称：“熟悉两岸事务的官员指出，这种同日同调的协力现象，除了证明确有其事，也怀疑两报是否收到相同的指令与剧本，联手为北京当局洗白。”

被点名的《联合报》，随后在星期四（8月20日）的陆委会例行记者会上，就赖清德和“熟悉两岸事务的官员”的言论，询问陆委会有无回应，特别是以陆委会的掌握，现在究竟是否还有北戴河会议？

据《自由时报》报道，梁文杰回应称：“我想中共会介入台湾选举是众所周知的事，中共自己也讲明了，它要坚定支持岛内爱国统一力量，坚决打击台独分裂势力，所以中共在台湾的选举之中会支持哪一边、打击哪一边，我想连3岁小孩都知道。”

梁文杰还称，虽然现在确实已经没有正式的中央各部委领导人夏天到北戴河办公的制度，但是每年这个时候都有各式各样的说法会传出来，“这些消息我们都很注意，我们也不会一概否定说没有北戴河这回事”。

梁文杰最后说：“总统会看到很多不同来源的讯息，这个我没有办法评论，但陆委会讲话都是有名有姓，这我可以跟大家保证。”