中国官媒星期四（8月20日）报道，105岁的中国“两弹一星功勋奖章”获得者、中国科学院院士王希季上周三（8月12日）去世后，中共前总书记胡锦涛、中国前总理温家宝等人，分别致电、送花圈或到家中吊唁。

据《中国航天报》报道，中国航天事业开拓者之一，著名空间技术专家，中国科学院院士，中国国家“两弹一星功勋奖章”获得者，中国航天科技集团有限公司科学技术委员会原顾问，五院技术顾问王希季送别仪式，星期四在北京八宝山殡仪馆举行。

报道称，王希季因病医治无效，于8月12日在北京逝世，享年105岁。王希季逝世后，蔡奇、丁薛祥、石泰峰、袁家军，胡锦涛、温家宝、俞正声、李岚清、曾庆红、吴官正、王岐山，张庆伟、王光谦，刘鹤、陈希，陈至立、赵克志、万钢等分别致电、送花圈或到家中吊唁，对王希季逝世表示悼念。

据报道，以不同方式对王希季逝世表示哀悼的还有：侯建国、阴和俊、程福波、吴朝晖、单忠德、冯身洪、李仲平、莫则尧、何颖波、杨振斌，陈鸣波、陈锡明、王海波、李立功、周劼、陈少洋、李峻，上级机关领导，航天科技集团其他党组成员，航天老领导、有关央企领导、高校领导和院士专家等。

中国科技部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、自然资源部、生态环境部、国务院国资委党委、中央军委装备发展部、中央军委科学技术委员会、中国科学技术协会、中国科学院学部主席团、国家国防科技工业局、军事航天部队，有关中央企业、高等院校、学术团体，航天两大集团公司所属单位，王希季家乡属地政府、母校及工作过的单位等，发唁电或献花圈表达哀思。

官媒介绍称，王希季在探空火箭、运载火箭、返回式卫星、现代小卫星和空间事业发展战略等多个领域，为中国航天事业作出系统性、创造性重大贡献。

据介绍，王希季深度参与载人航天工程、空间基础设施、北斗卫星导航系统等重大专项的论证工作，提出了“空间资源”“空间基础设施”“空间疆域”等新概念，和发展中国空间事业的意见建议与发展战略，受到中国中央领导高度关注。