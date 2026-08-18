美国前总统奥巴马时期的贸易代表、现为华府智库主席的弗罗曼（Michael Froman）最近撰文提出警告，世界吸收中国“过剩产能”的能力已越来越接近临界点，如果越过临界点，全球经济危机可能接踵而至，而世界各国可能都无法有效应对。

在发表于《外交事务》杂志的文章里，弗罗曼提出，过去20年来，中国的贸易顺差达到全球有记录以来的最高水平，去年为1.2万亿美元（约1.5万亿新元），增速是国际贸易增速的三倍。这个模式对中国有战略利益，也曾给世界带来反通胀作用，但在政治上和经济结构上都已不可持续。

弗罗曼的基本观点是，中国的经济体量已今非昔比，拥有全球工业生产能力的约30%，到2030年还可能达到45%。除了二战结束不久的美国经济外，世界不曾有过工业能力如此集中的现象。他也进一步申论，中国的强大工业能力得益于补贴，经济合作与发展组织（OECD）的调查显示，中国公司所占全球市场份额的增长，有六成与政府补贴有关。不过，OECD的同一份调查也反映，政府补贴并非中国独有做法，过去20年里，各国企业所占全球市场份额的增长，约22%可归因于补贴。