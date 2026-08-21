中国与瑞士宣布完成自贸协定升级谈判，两国达成的新贸易协定将几乎完全取消了针对瑞士出口商品的关税。

据彭博社报道，瑞士政府星期四（8月20日）在声明中说，新贸易协定将让99.8%的现有瑞士对华出口商品享有免税待遇。瑞士投资者也将获得更好的中国市场准入。

此外，手表、药品、精密仪器等标志性瑞士出口产品，将能以完全免税方式出口到中国。

中国是瑞士继德国和美国之后的第三大贸易伙伴，去年双边货物运输规模为约340亿瑞士法郎（540亿新元）。

中国商务部于新加坡时间星期五（22日）凌晨在官网宣布，瑞士联邦主席兼经济、教研部长帕姆兰（Guy Parmelin）星期四在伯尔尼会见中国商务部部长王文涛，共同宣布完成中国—瑞士自由贸易协定升级谈判并签署谅解备忘录。

王文涛说，2024年9月，中瑞双方启动自贸协定升级谈判，在双方共同努力下，历经五轮磋商，升级谈判成功完成。双方承诺将在货物、服务、投资、规则等多个领域作出更高水平双向开放，这将为两国经贸合作创造新的机遇。

他也说，瑞士是中国重要合作伙伴，对华合作始终走在前列。中国商务部愿同瑞士联邦经济、教研部尽快完成正式签署并实施升级协定，推动两国经贸关系提质升级，更好惠及两国企业和人民。

中国商务部也说，中瑞自贸协定于2013年7月签署，2014年7月生效实施，是中国与欧洲大陆国家签署的第一个自贸协定。这次升级谈判完成后，双方将加紧履行各自国内程序，以便早日正式签署升级议定书。