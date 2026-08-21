德国财政部长克林拜尔批评，中国无视全球贸易规则，称德国政府将可能在与中国的互动中采取“更强硬的立场”。

据彭博社报道，克林拜尔星期四（8月20日）在德国东部参加竞选活动时，呼吁增强钢铁、汽车等工业部门的韧性，以保住就业岗位，并抵御来自中国的竞争。

他说，中国推动贸易格局朝着有利于自身的方向发展，德国却在呼吁自由贸易的同时“沦为旁观者”。

也是德国副总理兼社会民主党联合主席的克林拜尔说：“他们没有按照规则行事”，并补充指责中国存在“产能过剩、国家补贴、合资要求等问题”。他提出，“我们必须在这方面采取更多行动”。

在欧盟确定如果不增强韧性将失去经济优势时，德国默茨政府对华立场趋硬。柏林当局在幕后积极运作，倘若欧盟与中国掀起贸易战，欧方能对中国哪些弱点下手。

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克林拜尔说：“这就是为什么我非常赞成我们对中国采取更强硬的立场。我也很高兴，总理（默茨）如今也持同样的看法，并将在总理府推动这一立场。”

克林拜尔去年11月访华，与中国副总理何立峰在北京共同主持第四次中德高级别财金对话。两国达成27项共识，包括反对单边主义和贸易保护主义。

克林拜尔是德国默茨政府首位访华的高层，也是中德时隔两年再度举行相关对话。