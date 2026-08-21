首辆登陆台湾的中国大陆摩托车品牌张雪机车被扣押，创办人张雪回应称，如果车辆要不回来，他就再送一辆，“送到（两岸）统一为止”。

综合极目新闻、台湾《联合报》等报道，张雪7月表示，计划最晚2027年在台湾开设门店。但台湾经济部表明，大陆制造的重型机车整车及引擎等重要零部件属于不准输入项目，违规将遭重罚。

据悉，台湾一王姓车主为引进该车，专程前往重庆中国国际摩托车博览会体验实车后，在广州采购车辆并拆解为零部件，分批海运回台，耗时一个半月手工重新组装。

不过，这辆张雪820RR摩托车于8月11日被台湾经济部、财政部、交通部等多部门联合查缉并扣押。

对此，张雪星期四（8月20日）晚10时许发视频回应称，要承担车主全部的维权律师费用。

他也说：“如果要不回来，我就再送你一台车，如果送的这台车又被查扣，然后我再送一台，就是不停地送，送到什么时候为止呢，送到统一为止。”

中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（19日）在例行记者会上回应张雪机车被台当局扣押时，引述网民评论称“大陆在演神话，台湾在闹笑话”，批评民进党当局出于“谋独”本性，阻挠限制大陆优质产品入台，损害消费者权益，其霸道行径不得人心，只会破坏和恶化台湾的营商环境。