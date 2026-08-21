中国互联网巨头阿里巴巴本财年第一财季经调整净利润跌38.2%，不及市场预期。集团持续投入人工智能（AI）基础设施，资本开支大增75%，阿里首席执行官（CEO）吴泳铭称，相关投入料可三年内回本。

综合“香港01”、《明报》等报道，阿里巴巴星期四（8月20日）公布截至6月30日的首财季业绩。数据显示，集团纯利按年跌75.6%至105.37亿元（人民币，下同，19.9亿新元）；若撇除非现金项目，经调整净利润跌38.2%至207.15亿元，逊于市场预期的255.76亿元。股东应占盈利105.4亿元，同比跌76%。

首财季内，集团收入2689.5亿元，同比升9%。其中，AI云与算力服务收入为484.37亿元。

市场关注的资本开支则按年增加75%至676.78亿元。吴泳铭说，上财季资本开支大增受多个因素影响，包括采购周期波动、预期客户持续采用AI智能体带动的中央处理器（CPU）算力增加，以及各类晶片组件价格上涨。

吴泳铭也称，AI算力的投资回报前景逐渐明朗，料相关投入可三年内回本，考虑到AI产品毛利率持续提升，甚至有望缩短至两年。

另外，阿里巴巴公布一系列业务战略整合，包括阿里中国电商集团、阿里国际数字商业集团与盒马整合，组建阿里巴巴电商集团；云智能集团与平头哥整合，组建“AI云与算力服务”。此前计入“所有其他”业务的AI模型实验室、千问2C事业部及千问办公业务，整合组建“AI实验室与应用”。