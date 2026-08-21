中国7月稀土磁体对日本出口同比减半。

据日本共同社报道，中国海关总署星期四（8月20日）公布的数据显示，中国7月的稀土磁体对日本出口量为111吨，较上年同期减少了一半，环比减少13.6%。

日本首相高市早苗去年11月在国会答辩时的涉台言论，激怒北京，中日两国在官方至民间的交流明显减少。在中日关系恶化的背景下，中国1月加强了对日本的两用物项出口管制，其中涵盖七类稀土、稀有金属等。

报道称，中国7月的稀土磁体对日本出口量减少或受到管制影响。

从去年7月截至今年2月，中国稀土磁体对日本的单月出口量一直超过200吨，在3月降至180多吨，5月和6月则跌至120多吨。这可能因镝等用于提高磁体性能的稀土受到严格管制。

数据显示，中国7月面向全球的稀土磁体出口量较6月减少4.9%，为5375吨。

属于军民两用物项的稀有金属产品方面，中国7月碳化钨和钨粉对日本出口量继2月至6月之后，依然归零。

中国海关6月公布的数据显示，自去年11月至今年5月，中国未向日本出口铽（terbium）或氧化镝（dysprosium oxide）；自去年12月以来，氧化钇（yttrium oxide）的出口量也微乎其微，切断制造高性能磁铁所需的原料供应。

在5月和6月近200份提及稀土的日本企业文件中，超过三分之二称中国的出口管制已对业务造成负面影响，或在未来带来冲击。