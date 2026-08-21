一篇发表在《科学》期刊上的研究发现，中国大规模发展太阳能虽然有助于减碳，但部分光伏项目占用了耕地和草地，或导致鸟类多样性下降。

法新社报道，这篇星期四（8月20日）发表的研究以中国2344个县为样本，比较了其2014年至2023年间太阳能发展政策的差异，发现随着耕地和草地被迅速清理并用于光伏项目开发，支持太阳能发展的政策与鸟类多样性下降有关，体现了减碳与生态保护之间的“绿色困境”（green dilemma）。

论文第一作者、南京信息工程大学商学院副院长张慧明说，研究的核心信息并不是要放缓可再生能源转型，而是让太阳能开发更充分地考虑生态因素。

中国提出在2060年前实现碳中和目标，并由此大力推动可再生能源发展。

截至2024年，中国太阳能设施占地面积估计已达4520平方公里，相当于美国罗得岛州的面积；预计到2060年，太阳能将占中国能源结构的45%。

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研究发现，太阳能政策力度越大的地区，鸟类生物多样性下降越明显，这种现象在较富裕地区和非沙漠地区更加明显。

中国推动建设太阳能农场的同时，也开展了绿化工作，但研究发现，虽然整体植被覆盖量可能增加，但由于植被过于单一，生态质量反而下降，出现“低质量绿化”（inferior greening）现象。

研究团队提出了多项建议，包括将大型光伏项目引导至生态冲突较小的地区，加强对项目选址的评估，以及限制在具有较高生产力、生态栖息地丰富的地区进行土地用途转换等。