研究：中国光伏扩张或导致鸟类多样性下降
8月17日，中国西南部贵州省黔西市定新彝族苗族乡的一座农光互补光伏电站内，太阳能电池板铺设在风机附近的山坡上。 （法新社）
一篇发表在《科学》期刊上的研究发现，中国大规模发展太阳能虽然有助于减碳，但部分光伏项目占用了耕地和草地，或导致鸟类多样性下降。
法新社报道，这篇星期四（8月20日）发表的研究以中国2344个县为样本，比较了其2014年至2023年间太阳能发展政策的差异，发现随着耕地和草地被迅速清理并用于光伏项目开发，支持太阳能发展的政策与鸟类多样性下降有关，体现了减碳与生态保护之间的“绿色困境”（green dilemma）。
论文第一作者、南京信息工程大学商学院副院长张慧明说，研究的核心信息并不是要放缓可再生能源转型，而是让太阳能开发更充分地考虑生态因素。
中国提出在2060年前实现碳中和目标，并由此大力推动可再生能源发展。
截至2024年，中国太阳能设施占地面积估计已达4520平方公里，相当于美国罗得岛州的面积；预计到2060年，太阳能将占中国能源结构的45%。
研究发现，太阳能政策力度越大的地区，鸟类生物多样性下降越明显，这种现象在较富裕地区和非沙漠地区更加明显。
中国推动建设太阳能农场的同时，也开展了绿化工作，但研究发现，虽然整体植被覆盖量可能增加，但由于植被过于单一，生态质量反而下降，出现“低质量绿化”（inferior greening）现象。
研究团队提出了多项建议，包括将大型光伏项目引导至生态冲突较小的地区，加强对项目选址的评估，以及限制在具有较高生产力、生态栖息地丰富的地区进行土地用途转换等。