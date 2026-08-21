中国北京大学教授张丹丹近日在一档节目中表示，灵活就业群体的“灵活本身就是一种福利”，相关言论引发舆论质疑，被批是精英阶层的“何不食肉糜”。

中国前媒体人胡锡进也直言难以接受这番表述，并质疑张丹丹当时是否“脑子里短路了”。 不过，他也希望舆论不要对一个错误表述揪住不放，抹杀她此前为维护这个群体权利做的努力。

综合凤凰网、金融界等报道，北大国家发展研究院副院长张丹丹近日在财经访谈节目《聊一波》中，针对主持人王波明“灵活就业这个群体有什么社会保障？”的提问，作出一番有争议性的回应。

她说，通常人们认为正规就业更好，非正规就业或者零工没有保障。但从劳动经济学角度看，他们灵活本身就是一种福利。

“他灵活了，不像我们朝九晚五的，牺牲了自由换来的社保。”张丹丹续指，灵活就业者需要的是自由度，是最大化的自我管理和时间自主的选择权，代价就是社保保障相对薄弱。

“因为你自己管自己，为什么要有一个单位为为你支付社保呢？或者国家或政府层面为什么要为你支付这么多东西呢？”

这段表述被单独截出后，很快在互联网上传播。中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期五（8月21日）在微博发文说，按说身兼北大国发院副院长的张丹丹即使有一些学术看法，也应该说话有分寸，不应该这样与公众的认知和价值取向截然对立。

胡锡进直言，他因此怀疑她当时脑子里“短路”了，或者因为她当时处于对聊情景中，对语境做了错误反应。他续指，即使看了整个视频，她那段表述也让他无法接受，“而且，她似乎对自己这样说话会在互联网上犯众怒毫无察觉”。

胡锡进认为，大多数灵活就业者除了少数闯出来的网红等，都是不得已做的那样选择，如果有一份收入还不错的正式工作，有五险一金，恐怕很少有人会拒绝。

他也提到，回看张丹丹此前发表的文章与接受的采访，她是对灵活就业群体研究很深的学者，做了许多给他们上社保的呼吁，并为推动这一呼吁落地做了很多实际努力，“似乎是在大家没有看到的时候为这个群体争取社保权利所做努力最多的学者之一”。

因此，他认为，张丹丹应为自己的言论付出声誉代价的同时，舆论不应对她的一个错误表述揪住不放，更不应把这个错误固化成她的标签，也不应因此抹杀张丹丹之前为维护灵活就业群体权利所做的大量努力 。