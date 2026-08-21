中国官方通报，四川检察机关依法对重庆市原副市长江敦涛涉嫌受贿案提起公诉。

中国最高人民检察院星期五（8月21日）在官方微信公众号上通报，重庆市政府原党组成员、副市长江敦涛涉嫌受贿案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

最高检依法以涉嫌受贿罪对江敦涛作出逮捕决定，并指定由四川省乐山市人民检察院审查起诉。乐山市人民检察院已向乐山市中级人民法院提起公诉。

起诉指控显示，江敦涛利用担任共青团青岛市委常委、组织部部长，青岛市城阳区委常委、副区长，青岛市委组织部副部长，青岛市崂山区区长、青岛高科技工业园管委会主任，青岛市崂山区委书记，淄博市委书记，潍坊市委书记，重庆市政府党组成员、副市长等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开资料显示，江敦涛生于1969年5月，山东青岛人，拥有管理学博士和共青团背景。

江敦涛仕途从山东开始，历任青岛市崂山区区长、区委书记等职，2019年8月任中共淄博市委书记，2022年7月任中共潍坊市委书记。2022年12月，兼任潍坊市人大常委会主任。2023年1月17日，江敦涛跨省履行重庆副市长，直至2025年10月被查。

官方通报，江敦涛今年4月被开除中共党籍和公职（“双开”）。他被指丧失理想信念，背弃初心使命，政绩观严重偏差，违背高质量发展要求，急功近利、盲目蛮干，履行全面从严治党主体责任不力，对抗组织审查，搞迷信活动。

通报也称，江敦涛“违规使用公款报销应由本人支付的费用”“违规干预和插手市场经济活动、执法活动”“纪法底线失守，将党和人民赋予的公权力异化为谋取私利的工具，大搞权钱交易”等。