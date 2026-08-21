中国国家发展改革委主任郑栅洁星期四（8月20日）在民营企业座谈会上说，国家发展改革委将及时谋划出台务实管用的增量政策，充分激发民间投资活力。

中国国家发展和改革委员会官网公布，郑栅洁当天主持召开座谈会，围绕稳定经济运行、促进有效投资听取民营企业意见建议。来自电气设备、制药装备、消费服务、智能终端、纺织服装及冶金化工领域的特锐德电气、楚天科技、誉存科技、雷鸟创新、鄂尔多斯资源这五家企业负责人参加座谈会。

郑栅洁说，民营企业长期在市场一线、创新前沿，对宏观政策的感知直接灵敏，“我们坚持与民营企业常态化沟通交流，是为了更好了解企业真实诉求，不断提升宏观政策的精准性、有效性”。

他坦言，当前受内外部因素叠加影响，一些行业企业面临困难增多，但强调中国经济从来都是在战胜挑战中发展、在历经考验中壮大，希望广大民营企业家坚定发展信心，在新旧动能转换过程中把握市场机遇、深挖投资潜力，积极参与国家重大战略和重大工程，投资布局产业链新领域新赛道，在市场竞争中取得更好发展、实现更大作为。

郑栅洁也说，国家发展改革委将充分发挥存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，进一步破除隐性壁垒、扩大场景开放、强化要素支持、保护合法权益，充分激发民间投资活力。

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上月召开的中共政治局会议，也提出及时谋划出台务实管用的增量政策，加力扩大内需、优化供给。