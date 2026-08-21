台湾政府的大陆委员会最新发布的民调显示，逾八成民众不支持一国两制。

台湾陆委会星期四（8月20日）在官网发布的新闻稿中说，当天公布的民调结果显示，多数台湾民众反对大陆对台政治主张及灰色地带侵扰，支持维持现状，拒绝与大陆统一。

陆委会表示，这次调查结果显示，81.2%民众不赞成大陆“一国两制”主张；68.9%民众支持台湾维持现状，拒绝与大陆统一。83.6%民众支持政府主张“广义维持现状”；83.9%民众支持台湾的未来由台湾2300万人决定。

民调也显示，70.5%民众认为大陆派遣海警船在台湾东部外海巡逻是“恶意”；就港人赴台攻击台籍日裔媒体人矢板明夫事件，76.4%民众支持政府修法加重境外人士在台暴力犯罪刑责。

陆委会强调，面对大陆持续对台进行灰色地带侵扰，并企图透过跨境镇压，制造社会不安，台湾主流民意反对“一国两制”，拒绝与大陆统一，政府将持续落实“和平四大支柱行动方案”、“国安统战威胁17项因应策略”及“守护民主台湾国安行动方案”，强化自我防卫与韧性，捍卫台湾主权与台湾民主自由防线。

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陆委会并呼吁大陆务实面对“中华民国与中华人民共和国互不隶属”的客观事实，与台民选合法政府透过不设前提的沟通对话，化解政治分歧。

上述调查在8月13日至17日以电话访问台湾20岁以上成年民众，有效样本1086份，信赖度为95%，抽样误差在正负2.97%。