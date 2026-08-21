中国财政部表示，将深化收入分配制度改革、强化税收转移支付等再分配调节，并持续提升社会保障能力，以提升居民消费能力。

财联社、《新京报》等媒体报道，中国财政部副部长廖岷星期五（8月21日）在国新办新闻发布会上介绍，下一步，财政部将按照《扩大消费“十五五”规划》聚焦就业、增收等方面的要求，系统谋划提升居民消费能力的战略举措。

他具体指出，短期看，主要是充分发挥当前各项政策效能，推动各项政策措施更好更快落地见效。

中长期看，主要是通过提高社会保障水平、改革收入分配制度，以及加强税收和转移支付等手段，不断夯实居民能消费、敢消费和愿消费的基础。

廖岷介绍，下半年，中国财政政策将重点在加快资金使用、加力扩大内需、加强财政改革管理三方面继续发力显效。

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加快资金使用，对使用进度偏慢的地区加强督导；加力扩大内需，下半年将推出财政金融协同促内需新政策和新举措；继续加强财政改革管理。

关于增量政策，廖岷指出，下半年根据宏观经济运行情况，财政部将及时谋划出台务实管用的增量政策，为实现经济质的有效提升和量的合理增长提供有力支撑。

下一步，中国财政部门也将推进存量税收优惠政策的清理规范，抓好地方财政补贴负面清单管理机制的落地见效，持续深化政府采购市场秩序的整治，推动构建高效规范、公平竞争、充分开放的大市场。