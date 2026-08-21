中国官方宣布，向神舟21号三名航天员颁发勋章，以表彰他们为中国航天事业作出的贡献。

据新华社报道，中共中央、国务院、中央军委星期四（8月20日）宣布，向张陆颁发“二级航天功勋奖章”，授予武飞、张洪章“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”。

报道指出，神舟21号载人飞船去年10月31日成功发射，航天员张陆、武飞、张洪章驾乘飞船顺利进驻天和核心舱，在轨驻留七个月，先后进行三次出舱活动，完成110余项空间站建设升级维护维修任务，开展一系列空间科学实验与技术试验，在今年5月29日安全返回。

神舟21号载人飞行任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第六次载人飞行任务，创造神舟飞船与空间站交会对接最快纪录，刷新中国航天员单个乘组在轨驻留时间最长纪录。

神舟21号载人飞行任务的圆满成功，凝聚着广大科技工作者、航天员、干部职工、解放军指战员的智慧和心血。张陆、武飞、张洪章是其中的杰出代表。

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据介绍，张陆时隔两年再上太空并担任指令长，累计进行七次舱外活动，创造中国航天员个人出舱活动次数新纪录。武飞首次飞天即三次出舱，成为中国执行载人飞行任务最年轻的航天飞行工程师。张洪章作为载荷专家光荣入选神舟21号乘组，出色完成一系列面向空间应用的实验。

为褒奖他们为中国载人航天事业作出的卓著功绩，中共中央、国务院、中央军委决定，向他们颁发和授予封号。