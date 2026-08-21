中国恒大创办人许家印因非法吸收公众存款、集资诈骗等八项罪名被判无期徒刑后，广州市中级人民法院星期五（8月21日）在社交平台宣布，受理恒大地产破产清算案。

广州市中级人民法院在微信公众号公布依法受理这起案件时说，广州农村商业银行华夏支行以恒大地产集团不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向法院申请对恒大地产破产清算。

法院经审查认为，该申请符合中国《企业破产法》规定，星期五裁定受理广州农村商业银行华夏支行对恒大地产的破产清算申请。

深圳市中级人民法院星期四（20日）对恒大集团、恒大地产、许家印案进行一审公开宣判。许家印被判无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。

法院也对恒大集团和恒大地产，分别判处罚金人民币88.2亿元（16.7亿新元）和70亿元。

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另据香港01报道，恒大集团旗下的恒大实业已在星期三（19日）自行入禀香港高等法院呈请清盘。香港司法机构官网信息显示，案件排期在11月4日聆讯。

许家印被判刑后，彭博社发文称，恒大集债权人多年来都知道，在中国史上规模最大清算案之一中，他们最终只能收回极少一部分资金，但如今即便只是收回这些资金，也变得更加复杂。

恒大清算人曾在去年说，公司的债务总额高达约450亿美元（571亿新元）。这些清算人已在追查许家印在全球范围内拥有的约77亿美元资产。对于境外债权人而言，他们担心许家印的部分资产可能会被纳入中国法院的强制执行程序。

彭博社报道，中国法律有理论上可能对部分债权人有帮助的一项原则，即损失赔偿和债务偿还优先于罚款和资产没收，但在应对有史以来规模最大的跨境企业债务清理行动之一方面，目前不确定这一原则将如何实际执行。