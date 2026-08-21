已解散的香港泛民主派组织支联会、前主席李卓人，以及两名前副主席邹幸彤与何俊仁被裁定涉煽动颠覆国家政权罪成。

综合香港《明报》和网媒“香港01”报道，香港支联会、李卓人、邹幸彤和何俊仁被控于2020年7月1日至2021年9月8日煽动他人组织、策划、实施或参与实施以非法手段、旨在颠覆国家政权的行为。

此案今年1月在西九龙法院开审，何俊仁当庭认罪，李卓人和邹幸彤均不认罪。支联会由港府破产管理处委派律师出庭，同样不认罪。

上述案件在历时22天后审结，三名国安法指定法官星期五（8月21日）在西九龙法院裁定，上述四名被告罪成。

法官将案件押后至下星期五（8月28日）以听取辩方求情，并提及本案控罪设有二级制量刑，即情节严重者可处五年以上、10年以下监禁；情节较轻者可处五年以下监禁，辩方需协助法庭界定相关量刑。

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邹幸彤闻判后表情平静。待法官退席后，李卓人微笑地向家属席摆出“爱心”手势。

李卓人妻子邓燕娥离开法院后表示对裁决结果感到愤怒，认为李卓人并无非法行为，而法官未考虑辩方律师的论证。她称已料到法院会作出这样的裁决，暂未考虑会否上诉。

据香港政府公报，法庭指出，一直以来，被告都对中国共产党及其领导的中央政府怀有敌意，并坚持对中央政府进行抗争、绝不妥协的路线。在《香港国安法》实施后，被告拒绝临崖勒马，一意孤行地将支联会的抗争立场坚守到底。

法庭称，即使被告知道他们的言行可能已经超越合法表达自由的范围，他们也毫不理会。被告试图透过挑起敌意和分化，使他人对中国共产党失去信任，从而达到破坏中华人民共和国根本制度的目的。

香港特首李家超说，支联会长期以来蓄意在香港社会埋下仇恨中国共产党和中央政府的种子，透过不同手段意图激起市民对中国共产党和中央政府的厌恶、憎恨等情绪，煽动群众颠覆国家政权。各被告长期以来的行为危害国家安全，其阴谋昭然若揭，必须予以惩治。

他强调，煽动颠覆国家政权是极其严重的罪行。无论违法者如何偷换概念、如何巧言令色，只要是危害国家安全的罪行，特区政府有法必依、执法必严、违法必究。