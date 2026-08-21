已故中共前总书记江泽民的的妹妹江泽慧、长子江绵恒和次子江绵康，星期四（8月20日）出席中国江苏省官方举行的江泽民百年诞辰座谈会。江绵恒作为江泽民亲属代表在会上发言。

据江苏卫视报道，江苏省纪念江泽民诞辰100周年座谈会，星期四在江泽民的家乡扬州市举行。中共江苏省委书记信长星出席会议并讲话。江苏省长刘小涛主持会议，省政协主席张义珍出席会议。

此前，中国官方在星期一（8月17日）举行纪念江泽民诞辰100周年大会，中共总书记习近平出席大会并发表讲话。

信长星说：“习近平总书记的重要讲话，饱含深切怀念，充满真挚情感，具有很强的政治性、思想性、指导性，我们要深入学习领会，抓好贯彻落实。”

信长星称，江苏是江泽民的家乡，是江泽民踏上求学之路、进而走上革命道路的出发地。“江泽民同志十分关心家乡发展，始终对家乡人民充满深情。江泽民同志的亲切关怀，激励着全省人民在跨世纪征程中砥砺奋进。”

他进一步说：“我们对江泽民同志最好的纪念，就是要按照习近平总书记在纪念大会上提出的重要要求，认真学习江泽民同志坚定如磐的政治信仰、真挚深厚的为民情怀、与时俱进的创新精神、深谋远虑的战略思维、坚毅果敢的非凡胆略，把他毕生奋斗的事业继续推向前进，把他始终牵挂的家乡建设得更加美好。”

座谈会上，江泽民亲属代表江绵恒、扬州市委书记王进健、江苏省委党史工办主任于阳、熊猫电子集团党委书记陶根宝、扬州中学学生赵翊辰发言。官方新闻稿没有披露他们的发言内容。

江苏省委、省人大常委会、省政府、省政协和省法院、省检察院、省军区、武警江苏省总队有关领导，江泽民亲属和生前身边工作人员代表等参加会议。

江苏卫视的新闻画面显示，江泽慧和江绵康也参加了这场座谈会。他们和江绵恒一起坐在台下第一排。

1926年8月17日，江泽民出生于江苏省扬州市书香门第，早年就读于扬州东关小学和扬州中学。他对故乡感情很深，退休之后几乎每年春天都会“烟花三月下扬州”。