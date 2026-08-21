香港法院星期五（8月21日）裁定，香港支联会前主席李卓人和前副主席邹幸彤等涉煽动颠覆国家政权罪成。台湾政府的大陆委员会同日发文表达遗憾，并呼吁大陆与港府停止政治迫害，立即释放此案被扣押者。

台湾陆委会星期五在官网写道，对于香港支联会及李卓人、邹幸彤被宣判涉“煽动颠覆国家政权”罪名成立，陆委会表达深切遗憾与痛心，呼吁大陆及港府停止政治迫害，立刻释放此案遭关押人士。

陆委会表示，支联会数十年来以和平方式纪念八九事件、追求民主自由，其理想与主张却遭港府以国安法规扣上“煽动颠覆”罪名。

陆委会指出，此案诉讼程序长达近五年，相关被告遭长时间关押，引发国际社会对香港人权法治倒退的深切忧虑。

陆委会强调，近年大陆与港府政治检控不断，此案相关人等再遭定罪，再度印证大陆与港府持续利用司法做为整肃工具，肆意抹煞香港原有的多元与自由。

延伸阅读 港支联会和前高层被裁定煽动颠覆国家政权罪成

陆委会指出，健全的法治与言论、思想自由、人权的保障，是香港维持国际金融中心地位与繁荣稳定的重要关键，因此呼吁大陆与港府立即释放此案遭关押人士，并停止以国安名义打压异议声音。

香港支联会、前主席李卓人，以及两名前副主席邹幸彤与何俊仁被控于2020年7月1日至2021年9月8日煽动他人组织、策划、实施或参与实施以非法手段、旨在颠覆国家政权的行为。

此案今年1月在西九龙法院开审，何俊仁当庭认罪，李卓人和邹幸彤均不认罪。支联会由港府破产管理处委派律师出庭，同样不认罪。

上述案件在历时22天后审结，三名国安法指定法官星期五在西九龙法院裁定，上述四名被告罪成。

法官将案件押后至下星期五（8月28日）以听取辩方求情，并提及本案控罪设有二级制量刑，即情节严重者可处五年以上、10年以下监禁；情节较轻者可处五年以下监禁，辩方需协助法庭界定相关量刑。