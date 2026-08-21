中国国务委员谌贻琴星期三（8月19日）和星期四（20日）连续两日公开亮相，分别前往北京市的国家体育总局训练局和足球青训中心开展调研。

新华社消息，谌贻琴星期四到北京调研足球青训体系建设工作。她走进北京市足球青训中心，观摩北京市青少年足球“百队杯”比赛。

谌贻琴指出，要坚持有为政府和有效市场相结合，立足中国实际，借鉴先进经验，加快推进各级青训中心建设；加强教练员队伍建设，抓实校园足球，优化完善赛事体系，严抓赛风赛纪，加快培养优质足球人才。她也调研了先农坛体校建设情况。

一天前，谌贻琴到国家体育总局训练局调研名古屋亚运会备战工作，看望慰问运动员、教练员和工作人员。

据新华社报道，她先后走进体操馆、游泳馆，观看项目训练，询问运动员赛前训练安排、身体状态调整、后勤服务保障等情况。

8月初，中共进入“北戴河时间”，政治局常委、中央书记处书记蔡奇3日赴北戴河看望暑期休假专家。连续三年陪同蔡奇参加相关活动的谌贻琴，今年未出现在官方报道或合影中。

央视新闻画面显示，继7月30日现身中共政治局集体学习后，谌贻琴上一次公开亮相是本周一（17日），她当天先后出席纪念江泽民诞辰100周年大会，以及中国国务院第十二次全体会议。