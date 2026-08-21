中国和阿联酋空军将进行第四次联合训练，开展指挥推演、实兵混编演练。

据中国国防部官网消息，中国与阿联酋两国空军将于8月下旬至9月中旬在新疆和田举行中阿“猎鹰盾牌-2026”空军联合训练，开展指挥推演、飞行训练、实兵混编演练等活动。

这是中阿两国空军第四次举办该系列联训，旨在提升参训部队技战术水平，深化两军传统友谊与务实合作。

中国国防部本月中在例行记者会上介绍，中国与埃及两国空军将于8月中旬至9月上旬在埃及举行“文明之鹰-2026”联合训练，重点开展空战战术、制空作战、战斗搜救等课目训练，并进行兵力运用演练。

这是双方第二次举办该系列联训，将持续增进双方互信与传统友谊，深化两军务实合作，共同维护地区和平稳定。

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据《解放军报》报道，中泰“鹰击-2026”空军联合训练闭幕式星期四（8月20日）上午在泰国空军乌隆基地举行。中方在这次联合训练中，出动歼击机、预警机、加油机、直升机及地导武器等多型装备与泰空军混合编组，完成各项既定任务。

联训期间，中泰双方组织联合防空、人道主义医疗救援等课目演练，并围绕空军人才培养、无人机力量运用等问题开展座谈交流和现地参观，进一步拓展了联训的广度和深度。