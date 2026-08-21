针对中国大陆武统台湾越来越近的声音，曾是中共中央台办副主任的中国大陆海峡两岸关系协会副会长孙亚夫，接受香港凤凰卫视采访时指这更多是台独势力和美国在制造舆论。

据凤凰卫视报道，以“坚守民族大义 共谋复兴伟业”为主题的2026年两岸关系研讨会星期四（8月20日）在中国大陆湖北省武汉市开幕，两岸有关人士和专家学者160余人，围绕“坚定正确认同 守护共同家园”、“深化交流融合 厚植亲情福祉”等议题展开为期两天的交流研讨。

对于有声音认为“武统”越来越近，从1980年代末就开始处理涉台问题的孙亚夫在会议期间受访时说，不知道这些人从何获得资讯，如何观察形势，怎么观察到“武统”随时要来的。

孙亚夫认为，中国大陆对台方针政策非常明确，还是“和平统一、一国两制”，努力争取和平统一的前景。“当然面对复杂形势，我们不能承诺放弃使用武力，这既是一贯立场，也是当前应对的主要战略考虑。”

孙亚夫进一步分析：“老是会有很快就要打什么的，我觉得引起这种舆论某种程度上是美国人和台独势力造成的。就是意图影响民众，或者意图让外界认为中国大陆要动手，以在台海制造不稳定不和平的状态。”

台湾总统赖清德去年底曾公开称，北京当局以2027年完成武统台湾为目标，企图把“民主台湾”变成“中国台湾”，故未来八年（2026年至2033年）将投入400亿美元（520亿4300万新元）国防特别预算，建设“台湾之盾”等先进防卫作战体系。

赖清德的这番话一度在台湾引起争议。台湾总统府新闻稿和赖清德脸书，后来也将原稿“同时更以2027年完成‘武统台湾’为目标”这句话，修改为“同时更以2027年完成‘武统台湾’的准备为目标”。