中国官方星期五（8月21日）公布几起经营者集中审查，助力整治内卷式竞争典型案例，其中包括科技巨头腾讯收购音频平台喜马拉雅公司股权案。

中国市场监管总局今年5月12日宣布，附条件批准腾讯收购喜马拉雅股权案。在这之后，腾讯音乐娱乐集团5月18日发布公告，宣布对喜马拉雅的并购交易已正式完成交割。

市场监管总局星期五在微信公众号公布六起经营者集中审查，助力整治“内卷式”竞争典型案例，其中包括腾讯收购喜马拉雅股权案。

据市场监管总局介绍，该局去年6月11日收到腾讯收购喜马拉雅公司股权案的经营者集中反垄断申报，并于同年9月3日受理。

市场监管总局指该集中对中国境内在线音频播放平台市场、网络音乐播放平台市场竞争可能具有排除、限制竞争效果，并说该局经过广泛调研、客观审查、充分论证，在今年5月12日附加限制性条件批准本案。

市场监管总局续称，所附加的五项限制性条件直指竞争问题和各方关切，坚决维护中国在线音频播放平台市场、网络音乐播放平台市场公平竞争秩序，“保障经营主体、消费者合法权益，有效规制和预防平台反竞争行为，推动平台企业和平台内经营者、劳动者共赢发展”。

市场监管总局公布的其他案例包括：TCL中环新能源科技收购一道新能源科技股权案、湖北荆江实业投资集团收购易事特集团股权案、沧州明珠塑料与广州增城开发区东部中心投资有限公司新设合营企业案、宁波华翔新三电科技与浙江安致汽车科技新设合营企业案，以及新疆天池能源与新疆象道物流新设合营企业案。