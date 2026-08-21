太平洋岛国大规模打击非法捕捞，四艘渔船被扣押，其中包括中国和印度尼西亚籍渔船。

法新社报道，太平洋岛国当局本月展开大规模打击非法捕捞行动。太平洋岛国渔业局（FFA）在一份声明中说，基里巴斯、帕劳和巴布亚新几内亚当局共将四艘渔船扣留或押送至港口，原因包括非法捕捞或违反捕捞许可证规定。

本月3日至14日，太平洋11个岛国展开海上监查行动，在面积达2800万平方公里的海域登临检查了100多艘船只。

据悉，全球一半的金枪鱼在这一海域捕捞，但渔业官员称，只有15%的渔获由太平洋岛国负责加工或处理。

大部分金枪鱼由远洋捕捞船队运往亚洲市场。这些船队向太平洋岛国支付许可证费用，在这些岛国的专属经济区内进行捕捞。

报道称，由于中国企业在当地拥有大型远洋捕捞船队，并与多个太平洋岛国开展渔业合资项目，涉及中国渔船的违规问题时，相关信息的公开往往较为敏感。

上个月，图瓦卢当局扣押了一艘中国渔船，指其在图瓦卢水域非法捕捞，并在此期间发送虚假位置讯号。图瓦卢与台湾保持邦交关系，未与北京建交。