被称为“韦神”的北京大学数学教师韦东奕社媒账号时隔一年多更新，并在橱窗上架新一款由他主编的数学练习册，售价39.8元（人民币，7.53新元）。

极目新闻报道，韦东奕的哔哩哔哩（B站）账号星期二（8月18日）晚更新动态，发布一条标题为“一道有趣的题”的视频，其中列举数道数学题目并给出解法。

虽然韦东奕并未在视频当中出镜或配音，但网民纷纷在弹幕及评论区列出自己对上述数学题目的作答过程。

此外，韦东奕账号的“小店”也上架新一本“由韦东奕主编”的小学数学解题能力训练的练习册。

据悉，韦东奕的抖音账号尚未更新，小红书账号则只更新了同一条视频，未上架该练习册。韦东奕的抖音账号目前有1960万粉丝，哔哩哔哩账号65万、小红书账号67万。

韦东奕今年2月起正式获聘北大数学科学学院长聘副教授。他15岁时就拿下国际数学竞赛金奖，18岁保送北大，用八年读完北大本硕博学位后留校任教。

2025年6月初，韦东奕开通个人社媒账号并发布首条时长仅四秒的视频。视频中的他站在一块黑板前，有些紧张拘谨地说：“大家好，我叫韦东奕，这是我的个人账号”。

该账号迅速引起网络关注，粉丝数量当天从1万左右暴涨至近千万，最高时接近2500万。世界纪录认证机构（WRCA）官方称，韦东奕正式被确认为“72小时内抖音平台学术领域获得粉丝最多的人”。

因其账号开通时间临近高考，他的评论区也很快成为网络许愿池，不少学生和家长纷纷留言“沾喜气”。