一名女乘客在亚洲航空从马来西亚亚庇飞往中国上海的航班上，疑因身体不适在座位上排便。航司称，发现卫生异常情况后，已对涉事区域开展了清洁和消杀作业。

综合极目新闻、《潇湘晨报》、澎湃新闻等报道，涉事航班为亚航AK1516，于星期二（8月18日）晚上10时30分从亚庇起飞，并于次日凌晨约3时抵达上海浦东机场。

据同机旅客透露，事发时距离降落仅剩约40分钟，一名女乘客在机舱内大便，导致不少旅客被迫在强烈异味中忍受近40分钟。据悉，这名女子辩称她身体不适，并反问“谁没有生病的时候”。

对此，亚洲航空星期五（21日）发布情况说明称，AK1516航班在落地准备阶段，机组人员于过道处发现卫生异常情况。

在着陆准备期间，机组人员优先保障航班安全着陆，并佩戴手套、使用毛巾对现场进行了简易清理。航班落地后，机组人员第一时间将该情况通报机长以及地面团队，安排开展后续清洁工作。

全体旅客下机完毕后，清洁人员对涉事区域开展清洁和消杀作业。执行返程航班的机组人员，也已就该事件及客舱状况听取了情况通报。

亚航中国区总经理汤汀说，对客舱乘务组在处置这起突发卫生事件中展现出的专业素养、沉着态度以及快速处置能力予以肯定。尽管现场情况特殊，乘务人员仍专注保障旅客的安全与乘机体验，第一时间采取措，并感谢乘客对突发情况的谅解。