台湾海巡署星期五（8月21日）驱离在澎湖限制水域外航行的大陆籍科研船“同济号”。

据台湾《自由时报》报道，“同济号”星期五现身小琉球西面海域，疑进行水域侦搜。

报道引述军事粉专“Taiwan ADIZ”分析，同济号名义上从事海洋学术研究，实际上恐是利用其配备的智能深海探测装备，在上述高敏感水域投放仪器进行“水文战场经营”，为大陆海军未来反潜作战与潜舰隐蔽部署提供重要关键参数。

台海巡署星期五在官网通报，中国大陆“同济号”科研船星期四（8月20日）晚11时33分于澎湖花屿西北方24.9海里（46.11公里，限制水域外0.3海里），未施放或拖带仪器，往西南方向航行。

海巡署立即调派连江舰预置对应，当晚11时40分，“同济号”于花屿西北方24海里，连江舰运用操船技巧，持续并航压迫“同济号”航向，并强势广播驱离台湾水域。

星期五上午10时15分，“同济号”于小琉球西南西方28海里（限制水域外2海里)，以航速10节、航向137，持续往东南方向航行。

台海巡署今年5月首次在台湾鹅銮鼻东南方29海里（限制水域外0.5海里）发现“同济号”科研船。“同济号”当时将绳子垂入水中、疑似投放科学仪器，从事非法调查作业。之后，台海巡署在花莲外海发现“同济号”投放海洋观测设备。

据新华社报道，由中船集团旗下中船黄埔文冲船舶有限公司为同济大学建造的中国首艘海洋级智能科考船“同济号”，去年7月13日在上海正式交付。

“同济”号是一艘2000吨级新一代绿色、静音、智能型综合科考船，总长81.5米，型宽15米，型深6.9米，设计航速15节，续航力8000海里，载员45人，自持力35天，集海洋地质、海洋化学、海洋生物等科考调查以及科学研究、人才培养、科普教育和文化传承等多功能于一体。