台湾中南部连日强降雨引发淹水灾情。行政院发言人李慧芝说，由于行政院“施政推展联系费”遭立法院删减九成，行政院长卓荣泰现阶段在灾害应变期间的行程受到限制，只能先通过电话关切灾情。国民党则反驳行政院说法，指政府预算“只有更多，没有更少”，并批评行政院借此掩盖救灾不力和施政怠惰。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，李慧芝星期一（8月24日）说，卓荣泰高度关切南部灾情，除已通过电话联系地方政府了解受灾情况外，当天上午也在政务会议中听取政委季连成报告，并安排下午2时30分前往中央灾害应变中心，与地方县市首长视讯，进一步掌握灾损情况和地方实际需求。

李慧芝说，依照过去台风和水灾处理机制，中央政府都有既定灾害补助标准和程序，后续将依相关规定协助地方灾后复原与重建。不过，行政院原用于支应院长因应天灾、赴各地勘灾及推动灾后复原工作的“施政推展联系费”，遭立法院删减九成、约553万余元（新台币，约22万新元），因此卓荣泰目前在灾害应变期间的相关行程受到限制。

卓荣泰当天也说，过去无论台风或水灾，都有一定补助标准和程序，只是如今预算遭立法院删减，这几天只能通过电话与地方联系，未来会克服各种困难，到地方了解情况。

国民党立院党团书记长林沛祥则批评，政府掌握的预算“只有更多，没有更少”，赖清德政府却刻意制造预算不足的印象，目的是掩盖执政无能、救灾不力与施政怠惰。

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他还批评，南部灾民仍在等待家园重建和治水资源之际，卓荣泰却把部分施政重心放在地方行程。以8月23日为例，卓荣泰赴台中参加“健保复健病房试办计划观摩”记者会，民进党台中市长参选人何欣纯也在场。

国民党团呼吁卓荣泰停止假视察真辅选的政治秀，收起抹黑在野党的政治口水，将目光与资源真正放回灾后重建，才是正道。