中国国家副主席韩正与印度国家安全顾问多瓦尔会面时说，中印应增进战略互信、妥善管控分歧，推动双边关系持续稳定发展。

据新华社报道，韩正星期二（8月25日）在北京会见印度国家安全顾问、中印边界问题印方特别代表多瓦尔时说，过去两年中国国家主席习近平和印度总理莫迪在喀山、天津两度会晤，就中印关系发展达成一系列重要共识，引领两国关系重回恢复改善轨道。

韩正说，中印作为相邻的发展中大国和重要新兴经济体，应从战略高度和长远角度看待和处理两国关系，共同落实好两国领导人重要共识，增进战略互信，挖掘合作潜力，密切多边协作，妥善管控分歧，推动中印关系持续稳定发展。

据中方新闻稿，多瓦尔表示，莫迪高度重视对华关系，钦佩中国取得巨大发展成就。作为人口最多、发展最快的两大经济体，印中合作面临历史性机遇。印方愿同中方深化互利合作，妥处边界问题，推动双边关系取得新进展。

中印边界问题特别代表第25次会晤当天也将在北京举行。中国外长、中方特别代表王毅将与多瓦尔会面，预计重点讨论边界问题、双边关系，以及地区和国际形势。自2020年加勒万河谷冲突引发中印在拉达克东部长期军事对峙后，新德里和北京近年来一直试图推动双边关系逐步趋稳。

延伸阅读 消息指习近平极可能时隔七年再率团访问印度

尽管拉达克东部的脱离接触进程缓解了实际控制线沿线部分军事紧张，但中印边界争议仍未解决，其中“阿鲁纳恰尔邦”问题（中国称藏南地区问题）依然是双方最敏感的争议之一。

路透社星期一（24日）引述知情人士报道，金砖国家峰会将于9月12日至13日在新德里举行，中国国家主席习近平可能率团出席，但北京尚未正式确认。如果习近平赴会，他可能与莫迪在峰会期间会晤。

《今日印度》报道称，多瓦尔与王毅的会谈也可能为这一高层互动铺路，通过处理敏感分歧，并重申维护实际控制线沿线和平的既有共识，为领导人会晤创造条件。