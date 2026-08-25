台军年度汉光演习结束后，台湾海军将于9月在东南部海空域展开年度对海、对空实弹射击。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，根据渔业署网站公布的射击通报，海军预定于9月9日至10日、16日至18日及21日至24日实施年度实弹射击，共计九天，射击时段主要安排在凌晨及清晨，并分六波进行。

此次操演共划设三个警戒区域。警戒一区位于台东太麻里至屏东鹅銮鼻以东海域；警戒二区从台东、屏东交界处延伸至绿岛、兰屿以东海域；警戒三区则位于台东成功、太麻里以东海域。整体警戒海空域与过去三年的“海空精准弹药射击”范围大致一致。

台湾海军将在9月进行海空实弹射击演习，图为台湾农业部渔业署划设的警戒区。（台湾农业部渔业署官网）

虽然射击通报仅以“对海”“对空”实弹射击呈现，未透露具体武器型号，但通报显示，届时将有战机、直升机和侦察无人机进入射击区域支援任务，使操演更贴近实战训练环境。

《自由时报》梳理指出，台军近三年举行“海空精准弹药射击”期间，曾动用多款先进武器，包括空军三型主力战机发射的空对空导弹，以及雄风系列反舰导弹、爱国者和天弓防空导弹等。

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军事专家分析，从此次警戒区域和射击安排来看，主要目的应是验证海军对海、对空火力的整体运用能力。尤其警戒区向台东外海及绿岛、兰屿方向延伸，可提供较大范围的射击和测试空间，也有助于搜集相关训练数据。

汉光演习结束后，台湾东部仍将陆续展开较大规模实弹射击。除海军9月的年度射击外，花东防卫指挥部预计10月中旬也将进行为期九天的对海、对陆和对空实弹射击，射击区域位于台东太麻里溪出海口周边。