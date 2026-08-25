中国人工智能（AI）晶片企业上海燧原科技启动科创板上市程序，新股定于9月2日申购。

综合路透社和21世纪经济报道等报道，燧原科技星期一（8月24日）晚间公告称，公司首次公开发行股票（IPO）并在科创板上市，拟发行4303.5173万股，占发行后总股本10%，发行后总股本4.30亿股。

公告提到，这发行采用战略配售、网上与网下发行结合方式，初始战略配售860.7034万股，网下初始发行2754.2639万股，网上初始发行688.55万股。初步询价日为8月28日，网上网下申购日为9月2日。

燧原科技创立于2018年3月，与摩尔线程、沐曦股份和壁仞科技合称为“国产GPU四小龙”。燧原科技这次IPO拟融资金额60亿元人民币（11亿新元）。募集资金用于第五代和第六代AI晶片系列产品的研发及产业化项目，以及先进人工智能软硬件协同创新项目。

燧原科技科创板IPO申请今年1月获受理，从受理到过会仅144天。中国证监会7月批复燧原科技A股上市，意味着这家国产AI晶片独角兽即将登陆科创板。