针对美国晶片巨头英伟达计划开发开放权重人工智能（AI）模型，中国官媒发文称，欢迎英伟达“抄中国作业”，但如果只是把开源当作获取晶片订单的营销手段，那么“美国版DeepSeek”很可能只是一个昂贵的空壳。

美国《华尔街日报》上星期六（8月22日）报道，英伟达计划利用本周达成的一项60亿美元（约77亿新元）交易，打造全球最强大的开放权重AI模型之一，与深度求索（DeepSeek）和月之暗面Kimi K3等中国模型竞争。知情人士说，这也将使英伟达进一步挑战OpenAI和Anthropic等美国前沿AI公司。

对此，中国官媒《环球时报》星期一（24日）深夜发文称，美国多数AI巨头长期采取闭源模式，而中国开源模型的成功已在美国业界引发焦虑，“是否应该转向开源”也成为业内争论的焦点。

文章认为，英伟达布局开源赛道，一方面是希望在激烈竞争中支持更多初创企业，并带动晶片需求；“但客观而言，这是美国闭源神话被进一步打破的某种信号。”面对中国开源路线的发展，以及自主创新能力不断提升，越来越多美国业界人士意识到，技术封锁不仅难以遏制中国开源生态发展，也可能削弱自身优势。

文章指出，开源社区能否长期繁荣，关键在于广泛参与、透明协作和较低使用门槛，而非依赖某一家巨头垄断式投入。对英伟达而言，这笔投资是否值得，短期要看晶片销量，中期要看模型性能，长期则取决于能否真正建立开放协作的生态。

“如果英伟达只是把开源当作获取芯片订单的营销手段，而不是真正致力于构建开放协作的社区生态，那么‘美国版DeepSeek’很可能只是一个昂贵的空壳。”

文章最后说，尽管如此，仍欢迎英伟达“抄作业”，并称AI技术的价值在于普及，而非“圈养”。文章认为，开放不仅不会削弱竞争力，反而会让技术的生命力更加旺盛。当越来越多国家选择加入开放生态，“小院高墙”终将被时代浪潮所淹没。