中国河北省张家口市康保县曝出“甲醛白菜”事件后，即将进入腌辛奇季的韩国加强检查自中国进口的白菜。

彭博社报道，韩国食品药品安全部已在口岸加强对中国白菜的检查，并确认受影响的白菜是否流入韩国。该部门星期一（8月24日）在短信中说，如有需要，还将采取进一步措施。

白菜是韩国传统腌渍食品辛奇（kimchi）的重要原料，在韩国人的饮食中无处不在。

中国博主“渔猎齐哥”上星期六（22日）发布视频，曝光康保县大白菜收购商使用甲醛溶液保鲜。当地政府随后证实事件，并对相关人员采取强制措施。

甲醛是一种无色、具有刺激性气味的有机化合物，被世界卫生组织国际癌症研究机构列为一类致癌物。在房屋装修、购置家具时，甲醛含量也是消费者关注的重要安全指标。

报道称，韩国即将进入“越冬辛奇”（kimjang）的辛奇制作时节。这一传统已被联合国教科文组织列入名录，腌制期从深秋持续到年底。

尽管韩国大多使用国内的白菜，但来自中国的泡菜等进口食品已成韩国餐馆及其他餐饮服务业获取较廉价供应的重要来源。

韩国海关数据显示，截至7月的一年内，韩国进口泡菜共计34万1316.9吨，其中99.9%来自中国。中国也几乎占据了韩国大白菜进口的全部份额。