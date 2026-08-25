一艘悬挂巴拿马国旗的货轮在孟加拉湾沉没，事发后有两名中国籍船员获救，目前仍有包括18名中国籍船员在内的22人失联。

《印度教徒报》星期一（8月24日）引述印度海岸警卫队发言人称，经过多日搜救，当局仍未找到上述散装轮的残骸，以及22名失联人员踪迹。印度海军和海岸警卫队维沙卡帕特南以东700公里的孟加拉湾开展联合搜救行动。

路透社引述印度海事管理总局局长贾甘纳坦称，货轮上星期五（8月21日）倾覆，并在八分钟内沉没，船上24名船员中，有三人是缅甸籍，一人是孟加拉籍，其余20人都是中国籍。

参与搜救的印度海军在上星期六（8月22日）发现一只救生筏，随即协调一艘附近商船，从救生筏上救起了两名中国籍船员。

印度海军在社交平台上称，正与海岸警卫队密切协调，以寻找失踪的海员。

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贾甘纳坦称，找到幸存者的几率通常在最初的12小时后急剧下降，但救援人员仍在继续搜寻。

另据《新京报》报道，福建海事局指挥中心星期一称，目前已成立协调搜救组，并派船参与搜救。

《潇湘晨报》星期一引述中国驻印度大使馆工作人员披露，使馆已要求印方全力协助搜救工作。中国驻加尔各答总领馆工作人员称，印度海岸警卫队正在搜救，暂时没有反馈更新的搜救信息。

据报道，失事货轮“海洋赢家号（Ocean Winner）在2023年转手登记到中国福州的航运公司Ocean Winner Shipping Co Ltd名下，由该公司负责运营。

这艘货轮上星期四（8月20日）深夜从印度东部的帕拉迪普港起航，满载7万1200吨铁矿石，原定在8月27日经停新加坡，然后续程驶往中国。