巧克力品牌德芙一则七夕营销广告文案，提出“趁男朋友不在跟暧昧对象分享”七彩礼盒，被指传递不良婚恋观后，相关视频现已下架，母公司称已展开调查。

综合东方财经和极目新闻，多名网民吐槽德芙（Dove）某平台官方旗舰店的一则短视频文案令人不适。网民发布的截图显示，该争议文案为：“跟男朋友要了很久的德芙七彩礼盒也没给我买，今天趁男朋友不在跟暧昧对象分享了，驾车2小时送了过来，很甜。”

这一剧情被指宣扬越界暧昧、三观不正。有人评论道：“吃德芙巧克力意味着出轨？”全网吐槽后，争议视频已下架。相关话题也在星期二（25日）登上微博热搜榜首。

有网民称，自己就此去询问了官方客服。根据网民晒出的聊天截图，德芙客服对此回应称：“视频内容为个人创作，不代表品牌立场。”客服还说：“这边有明确告知只是剧情，如果您不喜欢可以划走呢。”

网民也发文称，曾收到自称德芙代运营方负责人的私信解释。负责人称，事情原委是七夕节团队新人借鉴搬运了网上的热度文案，而运营当天因发烧审核不严谨遗漏发了出来。负责人说，此举非品牌所为，品牌方对此并不知情，并请求网民删除相关内容。

另据中新网报道，记者就此事联系德芙相关平台客服，客服也说：“视频内容为个人创作，不代表品牌立场。”在记者追问为何个人创作会出现在官方平台时，对方表示抱歉，并称已经“处理”了该视频。

德芙巧克力是世界最大宠物食品和休闲食品制造商美国跨国食品公司玛氏（Mars）公司的旗下品牌，1989年进入中国。

东方财经也致电德芙母公司玛氏食品（中国）有限公司消费者服务热线。工作人员称：“相关内容目前已经下线，我们正在开展内部调查和整改工作，也会持续完善审核管理机制。”

东方财经也报道，多家头部电商平台显示，“德芙官方旗舰店”的备案运营主体包括上海群贤食品有限公司、上海宗正食品有限公司、广州指向网络科技有限公司、成都幽幽子科技有限公司。在企查查上逐一核查发现，上述四家企业与玛氏食品（北京）有限公司均无任何股权关联；同时这四家的股东中也均不见玛氏系身影。