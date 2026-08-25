（华盛顿／北京综合讯）美国对伊朗发动新一轮制裁，共制裁60家实体、个人和船只，其中涉及数十家中国大陆和香港企业。不过，美国未制裁被指协助伊朗石油贸易的中国大型金融机构，显示华盛顿在施压德黑兰之余，仍试图避免与北京爆发更广泛的经济和外交冲突。

美国财政部当地时间星期一（8月24日）公布上述措施，并称这是针对伊朗的“经济放逐行动”的一部分，旨在切断伊朗剩余金融命脉，同时威胁对继续同伊朗交易的企业和国家实施二级制裁。

制裁重点之一是以香港思源实业为核心的科技采购网络。美国财政部指这家公司充当中间商，为与伊朗国防体系有关的马利克·阿什塔尔工业大学采购激光光学设备，三名在中国的个人也因涉嫌协调采购被制裁。被列入名单的相关企业还包括深圳市晨涛科技、香港瑞普达科技、天毅科技和迪信光电。

此外，深圳市华美联运国际物流、深圳波斯通物流等被指与伊朗有关联的物流企业也遭制裁。美国财政部称，多家香港公司向思源实业及其网络转账数万美元（1万美元约等于1万2700新元），为伊朗最终用户采购产品，部分还充当幌子公司，替伊朗影子银行网络处理付款。

中国是伊朗石油最大买家，也是德黑兰连接全球经济的关键渠道。彭博社报道称，若不针对中国企业，美国难以真正切断伊朗剩余收入；若制裁中国大型银行，又可能引发北京报复，在美国总统特朗普与中国国家主席习近平预计9月会晤前冲击中美贸易休战。

美国财政部长贝森特被问及美国是否准备切断涉嫌协助伊朗贸易的中国大型银行与美国金融体系的联系时说，“没有任何人能逃脱美国制裁的范围”，但拒绝点名任何国家，称更倾向“静默外交”。

中国外交部发言人林剑星期二（25日）在例行记者会上回应称，中伊合作始终在国际法框架内进行，不应受到干扰破坏，并重申经济战和极限施压无助于解决问题，只会激化矛盾冲突，造成风险外溢。他还说，中国正在密切地关注相关动向，将采取一些必要措施，坚定维护自身权益。