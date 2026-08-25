日本东京电力公司福岛第一核电站核废水启动排海已满三年，但日本水产品对华出口目前仍处于停滞状态。日本媒体称，在日本首相高市早苗发表涉台言论导致中日关系恶化后，短期内恐难打破僵局。

据日本共同社星期二（8月25日）报道，福岛第一核电站2023年8月启动核废水排海后，中国全面暂停进口日本水产品。去年一度出现恢复进口的迹象，但高市早苗有关“台湾有事”的国会答辩，再次令日本与曾经的水产品“大客户”中国关系急剧恶化。

日本启动核废水排海后，中日两国2024年就排海问题达成共识，同意在国际原子能机构（IAEA）框架下实施长期国际监测。此后，中国专家赴福岛第一核电站参与相关取样和监测。

中国政府去年6月宣布有条件恢复日本部分地区水产品进口，但福岛等10个都县仍被排除在外。同年11月上旬，日本扇贝一度恢复对华出口，但高市发表涉台言论后，中国事实上再次停止相关进口手续，中日关系持续趋冷。

中国常驻IAEA代表李松今年3月在维也纳举行的会议上再次就福岛第一核电站事故批评日本，称事故“暴露出日本核监管体系存在严重漏洞”，并指日本“执意将核污染水向海洋排放”，重申中方对此“强烈反对”。

共同社称，中国媒体近期对福岛核废水排海的报道有所减少，中方对日批评重点则更多转向高市政府强化防卫力等政策。中国外交部此前也批评日本“妄图突破‘无核三原则’”。

在两国政府对话陷入停滞之际，一名熟悉中日关系的消息人士说，“目前尚未到能够进行具体谈判的阶段”。日本政府正寻求利用11月在中国举行亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议的机会，促成高市与中国国家主席习近平举行会谈。

但一名日本政府相关人士称，“根本原因在于政治，短期内很难打破僵局”。目前，水产业发达的北海道正推动出口市场多元化，积极开拓东南亚等市场，以降低对中国市场的依赖。