台湾民心调查星期二（8月25日）发布的民意调查结果显示，台湾总统赖清德的施政满意度上升至51.4%，较之前增长7.4个百分点。外界认为，这或与赖清德上周宣布将向台湾民众普发每人现金1万元（新台币，下同，398新元）有关。

综合ETtoday新闻云和三立新闻网等台媒报道，这是民调专家戴立安与《美丽岛电子报》结束合作后，首次推出民意调查。

民调显示，有51.4%受访民众满意赖清德的执政表现，其中18.1%很满意、33.3%还算满意，相较6月增加7.4个百分点；另有42.3%不满意，其中25.4%很不满意、16.9%有点不满意，则比6月减少5.3个百分点，未明确回答有6.3%。

民调也指出，49.9%受访民众信任赖清德，其中20.9%很信任、29.0%还算信任，较6月增加5.1个百分点；另有39.5%不信任，其中25.6%很不信任、13.9%有点不信任，则比6月减少4.0个百分点，有10.5%未明确回答。

上述民调上星期三至星期五（8月19日至21日），针对全台年满20岁民众开展调查。

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赖清德上星期一（8月17日）听取2027年度中央政府总预算案简报后表示，台湾经济增长率持续上修，明年总预算将在收支平衡、实质零举债的前提下，增列2357亿元，普发每人现金1万元，让“AI（人工智能）红利，全民共享”。在野的国民党和民众党随后称，去年曾批评蓝白推动普发1万元的民进党是双重标准。