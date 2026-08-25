香港与秘鲁签订的自由贸易协定将于9月1日生效。

据香港政府公报消息，经双方完成所需内部程序，香港与秘鲁的自由贸易协定（简称《自贸协定》）将于9月1日生效。

《自贸协定》为香港制造商、服务提供者和投资者进入秘鲁市场时，提供具法律保障的更优惠待遇和市场准入，以创造商机，加强两地贸易和投资往来。

香港商务及经济发展局局长丘应桦说，这是香港与拉丁美洲经济体签订的第二份自贸协定，充分反映香港对与拉丁美洲贸易伙伴建立更紧密经济关系的重视。

丘应桦指出，秘鲁是香港在拉丁美洲的重要贸易伙伴。《自贸协定》涵盖货物贸易、服务贸易、投资、电子商贸等范畴，并将提供有利平台，协助港商和投资者在秘鲁扩展业务，以及通过秘鲁在其他拉丁美洲市场开拓机遇。

据介绍，货物贸易方面，秘鲁承诺对出口秘鲁的香港原产货物，撤销约98.3%的关税税目关税，当中91.3%的关税税目在《自贸协定》生效后即时获免除关税，余下7%的关税税目关税将被逐步撤销。除关税优惠外，香港业界也可受惠于便利贸易措施和减少贸易壁垒。

服务贸易方面，香港服务提供者可在超过150个服务行业受惠于秘鲁在《自贸协定》下的具体承诺。这些承诺涵盖香港具传统优势或发展潜力界别，包括专业服务、电脑及相关服务、研究及发展服务、金融服务，以及运输服务。

投资方面，秘鲁将根据《自贸协定》给予香港投资者国民待遇。为进一步加强香港与秘鲁之间的投资流动，两地已完成促进和保护投资协定（投资协定）的谈判，并将在各自完成所需内部程序后签订协定。

截至目前，香港已与21个经济体签署九份自贸协定，其中包括中国大陆、新西兰、澳大利亚、澳门、亚细安10个成员国（文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南）、欧洲自由贸易联盟成员国（冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士）、格鲁吉亚，以及智利和秘鲁。