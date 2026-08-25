在人工智能（AI）相关电子产品需求持续强劲下，香港今年7月商品出口货值同比增长50.7%。

据香港政府新闻公报，香港政府统计处星期二（8月25日）公布，2026年7月商品整体出口货值为6725亿港元（约1090亿新元），较去年同月上升50.7%，但低于6月53.4%的同比增幅。

同期，商品进口货值为6774亿港元，同比上升41.0%，低于6月45.4%的增幅。香港当月录得49亿港元有形贸易逆差，相当于商品进口货值的0.7%。

累计今年首七个月，香港商品整体出口货值同比上升40.9%，进口货值则上升40.6%，同期录得2994亿港元有形贸易逆差，相当于商品进口货值的6.8%。

经季节性调整后，截至今年7月的三个月与此前三个月相比，商品整体出口货值上升8.4%，进口货值上升2.3%。

按地区看，7月香港输往亚洲的整体出口货值同比上升54.6%。其中，输往台湾的出口增长95.7%，越南增长77.7%，泰国增长63.1%，中国大陆增长56.5%，新加坡增长46.5%，马来西亚增长41.5%。

亚洲以外主要市场的出口也普遍增长，其中输往美国的出口上升92.9%，墨西哥上升48.9%。

同期，来自大部分主要供应地的进口货值也录得升幅。其中，来自韩国的进口增长146.6%，印度增长110.7%，英国增长106.3%，马来西亚增长66.7%，美国增长62.6%，中国大陆增长37.1%。

按货品类别看，今年7月与去年同期相比，香港大部分主要货品类别的整体出口货值均录得增长。其中，电动机械、仪器和用具及零件增加1216亿港元，增长54.0%；办公室机器和自动资料处理仪器增加543亿港元，增长106.5%。

香港政府发言人说，7月商品出口进一步大幅增长，其中AI相关电子产品出口再次录得尤其显著的升幅，输往大部分主要市场的出口也继续明显上升。

展望未来，全球对AI相关电子产品的强劲需求，预计将继续支持香港商品贸易表现。不过，中东地缘政治紧张局势、主要经济体贸易保护主义升温，以及全球AI投资快速扩张带来的风险，仍须密切关注。