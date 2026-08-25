（北京综合讯）中国拟修订《对外投资管理办法》，首度将管理对象从企业扩大至其他组织和居民个人，并完善报告制度，以加强防范境外风险，掌握金额较大或涉及外交关系的投资项目。

综合《期货日报》和财新网报道，中国国家发展和改革委员会上星期五（8月21日）发布《对外投资管理办法（修订征求意见稿）》，公开征求意见至9月20日。

中国对外投资领域首部行政法规《国务院关于对外投资的规定》今年7月1日起实施，首次从行政法规层面明确投资者包括境内企业、其他组织和居民个人。作为配套法规，意见稿进一步明确居民个人申请对外投资核准或备案的程序。

根据意见稿，投资者实施对外投资前，须取得核准文件或备案通知书。居民个人的核准机关为发改委，备案机关则为其户籍所在地或经常居住地的省级发改部门。

发改委在修订说明中指出，少数国家和地区近年来采取歧视性措施，要求中方提供技术、数据，或处分股权和资产，损害中方权益。一些国家和地区局势动荡、政策多变，政治和安全风险上升；部分投资者因风险评估不足、应对不当而蒙受损失。

发改委还说，为防范境外风险并保护投资者权益，意见稿完善重大不利情况和境外再投资报告制度，并增设对外投资信息年度报告。对于少数金额较大或涉及中国与有关国家外交关系的项目，还须报告前期工作情况。

报道称，意见稿明显提高信息报告要求。中方投资额达到1亿美元（1.2亿新元），或项目涉及中国与有关国家外交关系的投资者，须在开展重要前期工作的至少10个工作日前提交报告。

业内人士认为，新规延续了现有监管框架，同时回应外部风险变化，为对外投资提供更明确的制度指引。