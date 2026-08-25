路透社查阅的卫星图像显示，在具主权争议的南中国海西沙群岛，中国在鸭公礁（Yagong Reef）建立新设施。

报道分析称，目前还无法确定岛上呈三叉形的建筑具有什么功能，但这可能是一个初期的预警雷达设施，用于支持附近羚羊礁（Antelope Reef）未来的相关设施。中国据报将在羚羊礁建立规模最大的军事基地。

商业卫星图像供应商Vantor提供了8月17日拍摄的图像。其他图像显示，相关建设始于今年3月和4月。

Vantor发言人说，尽管这些建筑的用途尚不确定，但鸭公礁的若干设施，与南中国海其他地区已发现的军事雷达或早期预警设施相似，很可能与附近羚羊礁最终的军事用途有关。

鸭公礁位于羚羊礁东北14公里处，规模小得多。两者都位于西沙群岛西部的永乐群岛。

路透社上周报道，中国已完成羚羊礁第一阶段建设工程，凸显南中国海正日益成为中国、美国及其盟友间军事化程度不断加深的区域。在未来任何围绕台湾的冲突中，南中国海都可能发挥关键作用。

羚羊礁的卫星图像显示，这座人工岛礁全长近六公里，其中一段超过三公里的海岸线呈笔直状态。一些分析人士认为，这可能是潜在的跑道。

中国未承认正在建设新的军事基地。中国官媒则表示，羚羊礁将用于满足天气预报、渔业保护和科学研究等民用需求。

中国自1974年从前南越海军手中夺取并控制西沙群岛。越南近年则扩大在南沙群岛的基地网络。南沙群岛及其附近海域也存在多方主权声索，涉及越南、菲律宾、马来西亚、台湾和文莱。

路透社引述安全分析人士和军事专家说，这些岛礁上的建设更有可能是为了加强中国对这一重要贸易航道北部地区的军事控制。