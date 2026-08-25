台湾一份最新民调显示，民众对整体经济现况的正向评价20年来首度超越负向评价，对总统赖清德的信任度、执政满意度以及对执政党好感度也同步回升。学者分析，执政阵营民调回温，不全然意味着民众转向支持民进党，也可能反映在野党未能有效争取对执政党不满的民众，目前尚难断言台湾政治版图已经翻转。

台湾知名民调专家戴立安结束与《美丽岛电子报》的合作后，星期二（8月25日）首度发表2026年8月“台湾民心调查”（Taiwan Sentiment Tracker）。

结果显示，民众对台湾整体经济现况的正向评价达48.3%，负向评价45.2%。这是自2006年6月系列调查启动以来，首次出现正向高于负向的交叉现象。

戴立安指出，去年普发现金新台币1万元（约400新元）入账后，民众对经济现况的正向评价一度增加4个百分点、负评减少4.6个百分点，与这一次的民调变化类似，但当时效应仅维持一个月。

赖清德上周宣布明年普发1万元，要与全民共享“AI（人工智能）红利”。戴立安说：“赖总统此举能否成为三个月后‘九合一’选举的选情助推力量则待观察。”

赖清德的信任度较6月上升5.1个百分点至49.9%，不信任度下降4个百分点至39.5%；执政满意度则上升7.4个百分点至51.4%，不满意度下降5.3个百分点至42.3%。

民众对民进党的好感度为46.8%，较6月上升6个百分点，反感度下降6.7个百分点至38.9%。

蓝白阵营须正视高反感度警讯

在野党方面，民众对国民党的反感度（53.8%）几乎是好感度（27.9%）的两倍；对民众党的反感度也达54.8%，好感度（22.6%）则接近2019年该党创立以来最低点。

铭传大学专任副教授兼广播电视学系主任杜圣聪接受《联合早报》采访时指出，这份民调值得注意的不只是民进党声望回升，还有民众对在野党的反感度明显高于好感度。“（民众）不见得喜欢民进党，但非常不喜欢在野党，这才是问题。”

他分析，在野党当前的问题不只是政治路线，也包括立法院攻防和宣传策略未能有效说服民众；在持续批评执政党的情况下，赖清德与民进党声望反而回升，本身就是蓝白阵营必须正视的警讯。

至于这是否意味着政治版图出现根本变化，杜圣聪认为，赖清德声望、施政评价与民进党好感度同步改善，显示执政阵营民调回温；不过，调查仅有6月和8月两个时间点可供比较，缺少7月份数据，目前仍难判断是短期效应还是稳定趋势，“还不能直接称为政治版图翻转”。

政治大学选举研究中心研究员蔡佳泓则认为，赖清德信任度与执政满意度重回五成左右，与经济表现未必有直接关系，可能与他近期较少站在第一线，也较少直接卷入蓝绿在立法院的攻防有关。

这波民意能否转化为三个月后的九合一选举优势，蔡佳泓说，中央政府较高的执政满意度，可让民进党候选人更专注于地方议题，不必花太多力气为中央执政表现辩护。“不过，地方选举的得票率关键，还是在于候选人的知名度以及政党的长期经营。”