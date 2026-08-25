（香港路透电）在经营和监管挑战加剧之际，中国快时尚巨头希音在香港的首次公开售股（IPO）据报已获足额认购，意味着公司筹划多时的上市计划又向前迈进一步。

希音星期一（8月24日）启动招股，拟筹集最多18亿美元（22.8亿新元），公司估值最高可达270亿美元。知情人士说，认购者包括现有股东、专注中国市场的基金和多策略基金。

申报文件显示，希音的基石投资者包括现有股东博裕资本、老虎环球基金和泛大西洋投资集团，合计认购约3.83亿美元的股份。最终发行价预计8月31日公布，股票定于9月1日在香港交易所挂牌。

若顺利上市，这将成为香港今年规模最大的IPO。不过，希音此次IPO估值较2022年在私募市场创下的近1000亿美元峰值，下跌超过70%。

在美国取消小额包裹进口关税豁免后，希音今年第一季度由上年同期盈利3.9亿美元转为亏损9900万美元，营收也出现下滑。这家2021年将总部迁至新加坡的跨国零售商，目前仍面临监管和地缘政治风险。分析师认为，希音在美国和欧洲这两大核心市场面临的阻力日增，可能拖累公司的增长前景。

过去四年，希音先后寻求在纽约和伦敦上市，但因环境、劳工和企业治理等问题受到投资者和政界人士批评，相关计划均未能推进。

目前，希音正接受欧盟委员会和美国联邦贸易委员会调查。公司此前在法国因涉嫌虚假折扣被罚款，也在意大利因“漂绿”行为受罚。“漂绿”是指企业夸大产品或业务的环保效益。

希音发言人说，公司在“企业治理、透明度和问责方面保持高标准”。