中共中央对外联络部部长刘海星说，今年是中美关系的重要年份，双方应相互尊重、共担大国责任、拓展各领域交流合作，增强两国关系韧性并共创未来。

由中共中央对外联络部和美国亚洲协会共同主办的第三届中美1.5轨对话星期二（8月25日）在北京举行，围绕“建设性战略稳定——新时代中美务实合作”主题进行坦诚、深入、建设性交流。

1.5轨对话指的是介于官方正式外交（一轨）和纯民间（二轨）对话之间，是中美政党、战略界、工商界、学术界、民间重要的沟通交流平台。

根据中联部发出的新闻稿，中联部部长刘海星发表主旨讲话时说，今年5月，中国国家主席习近平同美国总统特朗普在北京举行历史性会晤，将“中美建设性战略稳定关系”作为中美关系新定位，为未来三年乃至更长时间的中美关系作出战略指引，受到两国人民和国际社会的欢迎。

刘海星说，一段时间以来，双方沿着两国元首明确的方向，采取实际行动，加强沟通对话，推进积极议程，取得明显成效。双方应不断做大共同利益的蛋糕，实现合作为主的积极稳定；倡导互利共赢、反对零和博弈，实现竞争有度的良性稳定；秉持求同存异、聚同化异，实现分歧可控的常态稳定；恪守不冲突不对抗的底线，实现和平可期的持久稳定。

他也说，2026年是中美关系的重要年份，双方要立足“中美建设性战略稳定关系”新定位，着眼中美关系长远发展，进一步回答好历史之问、世界之问、人民之问，探索新时代中美务实合作的实践路径。

一是坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，推动中美关系跨越“修昔底德陷阱”，开创大国关系新范式。二是共担大国责任，通过建设性互动为国际合作提供重要动力，携手应对全球性挑战，为世界注入更多稳定性。三是拓展经贸、卫生、农业、旅游、人文、执法、地方等领域交流合作，不断增强中美关系韧性，共创两国关系美好未来。

中联部新闻稿也引述美国亚洲协会董事会共同主席桑顿等美国代表说，中美是世界前两大经济体，两国关系是当今世界最重要的双边关系，当前两国关系正处于重要节点。不久前两国元首在北京达成构建美中建设性战略稳定关系的重要共识，双方应以此为目标和遵循，采取实际行动，加强沟通对话，增进政治互信，促进经贸、人文、医疗、人工智能、粮食安全等领域交流合作，妥善处理分歧，共同应对全球性挑战。

中国有关部门、地方政府、智库、高校，以及美国战略界、工商界人士约40名中外代表，也参加这场对话会。